В Красноярском крае грузовик с соляной кислотой попал в ДТП и перевернулся

Сотрудники полиции Красноярского края устанавливают обстоятельства ДТП в Богучанском районе, в результате которого из опрокинувшегося грузового автомобиля разлилась соляная кислота.

По предварительной информации, 60-летний водитель грузового автомобиля Iveco съехал в кювет. Как пояснил полицейским водитель, произошел обрыв крепления, которое держало десять бочек с соляной кислотой. Одна из бочек опрокинулась, ее содержимое попало в окружающую среду. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ГУ МВД региона.

В отношении водителя сотрудниками ГИБДД составлен административный протокол о нарушении правил перевозки опасных грузов (ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ).

На место происшествия готовится выехать экспертная лаборатория для изъятия проб разлитого вещества и оценки экологического ущерба. Проводится проверка.

В январе 2023 года в Новосибирске на станции «Инская» произошла капельная течь соляной кислоты из железнодорожного вагона.

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Лолита Белова