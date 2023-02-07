Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Томска назначен на 15 марта

Конкурсная комиссия 15 марта отберет кандидатов на пост мэра Томска. Решение об этом приняла сессия городской думы.

Сессия проходит 7 февраля. Согласно ее решению, прием документов на участие в конкурсе начнется 10 февраля и завершится 3 марта.

Депутаты также избрали членов конкурсной комиссии по квоте муниципального парламента. В ее состав вошли Чингис Акатаев и Максим Резников («Единая Россия»), Давид Аветян («Яблоко»), Анжелика Белоусова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Юрий Ворошилин (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ) и Ксения Старикова («Новые люди»). Еще семь человек в состав комиссии назначит томский губернатор Владимир Мазур.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в декабре 2022 года в устав Томск были внесены изменения. Они отменили прямые выборы мэра и заменили их конкурсными процедурами.

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Валерий Лавский