AFP: из сирийской тюрьмы после землетрясения могли сбежать 20 боевиков ИГ

В тюрьме в городе Раджу на северо-западе Сирии произошел мятеж после землетрясения. По информации источника AFP, из здания сбежали не меньше 20 человек, которые могли быть причастны к «Исламскому государству» (ИГ; признано террористическим и запрещено в РФ).

Всего в тюрьме, которую контролируют протурецкие группировки, содержатся около 2 тыс. человек, около 1,3 тыс. из них подозреваются в причастности к деятельности ИГ. «После землетрясения заключенные начали бунтовать и захватили часть тюрьмы»,— сказал источник AFP. По его словам, в тюрьме треснули стены и двери.

Сильное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков, в том числе в Сирии. Число погибших превышает 4,3 тыс. человек в Турции и Сирии. По оценке Анкары, это крупнейшее стихийное бедствие с 1939 года.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев