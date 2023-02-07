Месси признан лучшим футболистом года IFFHS в Южной Америке, Мбаппе — в Европе

Аргентинский нападающий Лионель Месси признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим футболистом 2022 года Южной Америки. Его коллега по французскому клубу ПСЖ Килиан Мбаппе назван лучшим футболистом в Европе. И Месси, и Мбаппе вошли в символические сборные IFFHS Южной Америки и Европы соответственно.

Лучшим молодым футболистом Европы признан 19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем. Ранее он был признан самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (трансферная стоимость составляет больше €208 млн).

Лионель Месси и Килиан Мбаппе в 2022 году вместе со сборными Аргентины и Франции соответственно вышли в финал чемпионата мира по футболу. Победителем стала Аргентина. Месси был признан лучшим игроком чемпионата, а Мбаппе — лучшим бомбардиром.

Об успехах аргентинца — в материале «Ъ» «Лионель Месси закрепляется в Париже».

Леонид Уварчев