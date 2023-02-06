«Спартак» хочет взять зимний

В Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в Абу-Даби, состоялись два матча. Сначала «Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 3:0, а затем и «Спартак» разгромил «Краснодар» — 4:0. Москвичи с пятью очками лидируют в турнире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Спартак» и «Краснодар»

Фото: Александр Ступников / РИА Новости Матч между командами «Спартак» и «Краснодар»

Фото: Александр Ступников / РИА Новости

После первого тура Зимнего кубка РПЛ, обладатель которого получит призовые в размере 7 млн руб., лидерство захватил «Краснодар», набравший полновесные три очка за победу над «Сочи». Выиграл на старте и «Спартак», но он взял два балла, так как одолел «Ростов» в серии пенальти, которая по регламенту турнира назначается в случае ничьей в основное время. И матч между ними вызывал вполне объяснимый интерес, тем более что тот же «Краснодар» произвел хорошее впечатление в первой достаточно серьезной встрече под руководством нового главного тренера Владимира Ивича.

На «разогреве» у промежуточных лидеров Зимнего кубка РПЛ выступили «Ростов» и «Сочи». Черноморцы, которых недавно возглавил Курбан Бердыев, потерпели в межсезонье два поражения подряд, уступив не только «Краснодару», но и «Локомотиву» в контрольном спарринге там же, в Абу-Даби. На этот раз они очень агрессивно начали матч и уже на 11-й минуте открыли счет, накрыв соперника прессингом у его штрафной площади. Амир Батырев совершил отбор и отдал мяч Луке Джорджевичу, который пяткой откинул его Никите Бурмистрову, а тот завершил эту короткую комбинацию ударом со средней дистанции. Более того, через пять минут «Сочи» удвоил перевес, опять проявив активность на чужой половине поля. Владислав Сарвели сделал перехват и ассистировал Джорджевичу, который ворвался в штрафную и пробил голкипера Сергея Песьякова.

Кроме того, еще в первом тайме произошел редкий инцидент для предсезонных турниров, когда за две желтые карточки был удален защитник «Ростова» Денис Терентьев. Своей грубой игрой футболист просто не оставил арбитру выбора.

Правда, в меньшинстве команда Валерия Карпина действовала лишь до перерыва, а на второй тайм по договоренности с «Сочи» она вновь вышла в полном составе. Однако ростовчанам это не помогло, и на 58-й минуте они пропустили третий гол. Сочинцам удалась многоходовая атака, в финале которой Сарвели занес мяч уже в пустые ворота. Только после этого Карпин выпустил со скамейки запасных группу ведущих игроков во главе с капитаном Данилом Глебовым. Впрочем, на положительный результат «Ростову» сложно было рассчитывать. 3:0 — подопечные Бердыева одержали убедительную победу.

«Спартак» и «Краснодар» с первых минут выставили экспериментальные составы. В частности, красно-белые представили новый центр обороны — компанию Георгию Джикии составил недавно приобретенный парагваец Алексис Дуарте. А у кубанцев в атакующей линии появились нигериец Мозес Кобнан Дэвид, перешедший из словацкого «Железиарне», и 18-летний Александр Кокшаров, сын знаменитого гандболиста Эдуарда Кокшарова. Хотя куда ярче выглядел его ровесник, сын известного в прошлом футболиста «Спартака» Алексея Мелешина. В дебюте встречи Павел Мелешин отметился в трех голевых моментах. И если в первых двух эпизодах ему помешал отличиться вратарь Станислав Агкацев, который еще не дал забить и Александру Соболеву, то с третьей попытки 18-летний нападающий москвичей добился своего плотным ударом из-за штрафной.

Постепенно преимущество красно-белых стало подавляющим, и «Краснодар» с трудом дотянул до перерыва, избежав более крупных неприятностей. А когда Соболев бил с лета после розыгрыша стандарта, черно-зеленым откровенно повезло, что мяч чуть-чуть разминулся с воротами.

Только в начале второго тайма они наконец и сами были близки к голу, но Мозес попал головой прямо в голкипера Александра Селихова. Вообще массовые замены с обеих сторон, казалось бы, выровняли игру, и тут блеснул индивидуальным мастерством Антон Зиньковский. На 58-й минуте спартаковец в одиночку разобрался со всей краснодарской обороной, обогнув, словно стойки, несколько соперников и вонзив мяч в сетку.

Плеймейкер кубанцев Эдуард Сперцян попытался прямым ударом со штрафного сократить разницу, но Селихов вновь оказался начеку. В целом же команда Гильермо Абаскаля уверенно контролировала матч, а в концовке и вовсе довела дело до разгрома. Зиньковский записал себе в актив еще один результативный балл за голевую передачу на Шамара Николсона и затем успел заработать пенальти, который реализовал Кейта Бальде. Разве что Кади Боржис мог со штрафного размочить неприятный для «Краснодара» счет, но Селихов разгадал замысел бразильца. «Спартак» победил 4:0 и с пятью очками поднялся на первое место в Зимнем кубке РПЛ. Теперь в пятницу ему предстоит встретиться с «Сочи», занимающим вторую позицию с тремя очками, и это, по сути, будет финал, в котором наверняка определится победитель турнира.

Александр Ильин