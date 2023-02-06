Рогозин сообщил о смерти попавшего с ним под обстрел в «Шеш-беше» офицера Шемякина

Руководитель группы военно-технических советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о смерти бывшего старшего офицера сил специальных операций (ССО) Александра Шемякина, который попал с ним под обстрел в декабре 2022 года в ресторане «Шеш-Беш». Сразу после обстрела сообщалось о двух погибших и нескольких раненых, сам господин Рогозин получил ранение в спину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Шемякин (сидит в центре)

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина Дмитрий Рогозин (справа) и Александр Шемякин (сидит в центре)

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Рогозина

Тогда всех транспортабельных пострадавших доставили в Ростовскую область, в том числе Александра Шемякина. Как сообщил сегодня, 6 февраля, Дмитрий Рогозин, он ждал Александра Шемякина в приемном отделении Ростовского военного госпиталя, врачи тогда сообщили, что ранение тяжелейшее.

Сегодня же стало известно, что господин Рогозин «вернулся на фронт после ранения».

Подробнее об обстреле читайте в публикации «Ъ» «Дмитрий Рогозин попал под Caesar».

Мария Федотова