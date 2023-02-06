Дело экс-полицейских из Сочи, шантажировавших хозяйку ювелирного салона, отправили на новое слушание

Дело бывших полицейских из Сочи, получивших от хозяйки ювелирного салона 200 тыс. руб. за отказ от возбуждения уголовного дела, направили на новое рассмотрение. Сведения об этом содержатся в материалах Четвертого кассационного суда.

Согласно сведениям инстанции, в 2019 году являясь оперативниками отдела экономической безопасности УМВД Сочи, подозреваемые получили от хозяйки ювелирного салона 200 тыс. руб. В свою очередь, правоохранители пообещали провести поверхностную доследственную проверку по факту обнаружения в салоне, якобы, копий ювелирных украшений французской компании Van Cleef на общую сумму 110 тыс. руб. и отказаться от возбуждения уголовного дела.

По данным «Ъ-Юг», оперативники изначально хотели получить с бизнесвумен 1 млн руб., но позднее снизили свои требования. Оперативников задержали сотрудники ФСБ при передаче денег. В отношении подозреваемых изначально возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями). Злоумышленники частично признали свою вину, отметив, что не собирались доводить свои намерения до конца. Суд назначил фигурантам дела наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, но позднее преступление переквалифицировали на ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество) и смягчили наказание до четырех лет заключения.

Гособвинитель обжаловал последнее решение суда и дело направили на новое рассмотрение.

Анастасия Донскова

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