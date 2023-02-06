Не все то золото, что Van Cleef

Краснодарский краевой суд рассмотрит апелляционную жалобу Сергея Галевского и Руслана Мамедова, бывших оперативников УМВД по городу Сочи, каждого из которых районный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима за получение взятки. В 2019 году полицейские изъяли из магазина на набережной Сочи украшения и сообщили хозяйке, что французский ювелирный дом Van Cleef якобы может взыскать с нее крупную сумму за незаконное использование бренда. Свою помощь в урегулировании ситуации сотрудники МВД оценили в миллион рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд в Краснодаре удовлетворил представление заместителя прокурора Краснодарского края Павла Гвоздева и направил на повторное рассмотрение в коллегию по уголовным делам Краснодарского крайсуда жалобу бывших сотрудников УМВД по городу Сочи Сергея Галевского и Руслана Мамедова (данные размещены в картотеке суда).

Как следует из материалов дела, в 2019 году полицейские получили денежные средства от хозяйки ювелирного магазина, которую оперативники запугивали привлечением к ответственности за продажу якобы поддельных изделий ювелирного дома Van Cleef.

Как следует из материалов судебного процесса, в октябре 2019 года оперуполномоченные отдела экономической безопасности УМВД по городу Сочи Сергей Галевский и Руслан Мамедов пришли в магазин, расположенный на центральной набережной города, и изъяли около двух десятков украшений общей стоимостью 110 тыс. руб. Владелице салона они предъявили скрин страницы магазина в социальной сети, где, по данным оперативников, украшения рекламировались как изделия ювелирного дома Van Cleef. Женщине также показали каталог изделий Van Cleef с указанием цены каждого украшения (белое золото с бриллиантами) в пределах миллиона рублей. Владелица салона объяснила, что находившиеся в продаже ювелирные изделия были ввезены в Россию на законных основаниях, а об их схожести с украшениями Van Cleef ей ничего не известно.

Однако Сергей Галевский и Руслан Мамедов настаивали на том, что в случае возбуждения уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака экспертиза с большой вероятностью установит сходство изъятых украшений с изделиями Van Cleef и правообладатель взыщет с нее многомиллионную компенсацию за нарушение прав на бренд.

Единственным выходом для владелицы салона, по словам полицейских, могло быть поверхностное проведение ими доследственной проверки по факту изъятия украшений и отказ в возбуждении уголовного дела. Свое бездействие Сергей Галевский и Руслан Мамедов оценили в миллион рублей, но затем снизили требование до 200 тыс. руб.

Полицейские были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в декабре 2019 года при получении денежных средств.

В ходе следствия и суда бывшие оперативники частично признали вину, но настаивали на том, что не собирались и не имели возможности выполнить свои обещания, то есть планировали мошенничество. Центральный районный суд Сочи в апреле 2022 года признал Сергея Галевского и Руслана Мамедова виновными в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 159 УК РФ), а также в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), назначив каждому из подсудимых наказание в виде семи лет колонии строгого режима. В июле 2022 года краевой суд переквалифицировал их действия на статью «Покушение на крупное мошенничество» (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и снизил наказание до четырех лет колонии общего режима каждому. Однако заместитель прокурора края Павел Гвоздев обжаловал это решение в кассационном суде, в итоге уголовное дело направлено на новое слушание в Краснодарский краевой суд.

Адвокат Наталья Тараканова, осуществляющая защиту Руслана Мамедова, не стала комментировать ход судебного процесса, ссылаясь на то, что процесс еще не завершен. Дозвониться Александру Браилко, защитнику Сергея Галевского, не удалось.

Van Cleef & Arpels — французская ювелирная компания класса люкс, основана в 1896 году. В Москве ювелирные бутики Van Cleef находились в ГУМе и на Петровке. Летом 2022 года европейские люксовые ювелирные бренды, в том числе Van Cleef, объявили о прекращении работы в России.

Анна Перова, Краснодар