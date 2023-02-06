К посольствам Сирии и Турции в Москве несут цветы

К посольствам Турции и Сирии в Москве люди несут цветы, рядом с входом в турецкую дипмиссию в 7-м Ростовском переулке лежат красные розы и горят свечи.

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Перед сирийской дипмиссией в Мансуровском переулке вечером собралась небольшая группа людей, на стол перед посольством они возложили красные розы, сообщает «РИА Новости».

Сотрудники сирийского посольства выразили им благодарность, передает ТАСС.

В результате произошедших ночью в Турции и Сирии землетрясений, по последним данным, погибли 1498 и 461 человек соответственно. Данные по погибшим и пострадавшим постоянно меняются.

Мария Федотова