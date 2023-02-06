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Уволенная из пермского филиала ВШЭ преподаватель покинула Россию

Бывшая преподаватель филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) в Перми Динара Гагарина покинула РФ. Как рассказала госпожа Гагарина сегодня в своих социальных сетях, в настоящий момент она находится в Казахстане. «Казахстан — моя любовь и совершенно особое место на карте жизни, куда бы нас ни занесло дальше»,— написала экс-преподаватель. В посте, размещенном накануне, Динара Гагарина сообщила, что ее семья сдает квартиру в Перми в аренду.

Фото: соцсеть Динары Гагариной

Фото: соцсеть Динары Гагариной

В октябре прошлого года у госпожи Гагариной возникли проблемы с руководством пермского филиала НИУ ВШЭ. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках», а в начале декабря уволили из вуза. На прошлой неделе Динара Гагарина сообщила, что ей заинтересовались полицейские — вызывали в отдел, а также приходили домой, но не застали ее там.

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