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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с Эрдоганом по телефону помощь в ликвидации последствий землетрясений в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону последствия мощных землетрясений, которые произошли сегодня, 6 февраля, ночью и днем на границе Турции и Сирии.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российская сторона передала Турции конкретные предложения помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий. Господин Эрдоган поблагодарил российского президента за оперативную и искреннюю реакцию.

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«Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия»,— говорится в сообщении. Президент Турции пообещал дать указания турецким ведомствам, чтобы они приняли помощь России.

Ранее сегодня Владимир Путин отправил самолеты МЧС в Сирию, которая также пострадала от землетрясений. В Турции жертвами землетрясений стал 1121 человек, в Сирии — более 800 человек.

Анастасия Ларина

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