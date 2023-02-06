Крымские сейсмологи зафиксировали слабые толчки после землетрясения в Турции

Станции крымской сейсмологической сети зафиксировали несколько слабых толчков после землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщает телеканал «Миллет» со ссылкой на Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой активности.

Специалисты отмечают, что для анализа данных необходимо больше времени. Выявленная активность может быть вызвана техногенными условиями или являться предшествующей более сильному землетрясению.

«Из того, что мы зафиксировали, если не ошибаюсь, были 7,1 или 7,8, но это по эпицентру, не по нашим отголоскам. Наши отголоски были два с копейками, но это не информативно», — пояснила директор крымского сейсмоцентра Татьяна Горелова.

Поскольку глубина эпицентра была около 10 км, на полуострове отголоски землетрясения в Турции не ощущались. Сейсмологи не подтвердили информацию о возможном землетрясении в Крыму.

Ночью 6 февраля на территории Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой от 6 до 7,4. По предварительным данным, в результате происшествия в Турции погибли 76 человек, 440 пострадали, в Сирии найдены тела более 100 человек.

Анастасия Донскова

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