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Коммерсантъ FM
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Текст трека Oxxxymiron «Последний звонок» внесен в перечень экстремистских материалов

Текст песни «Последний звонок» рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) внесен в перечень экстремистских материалов. 25 октября 2022 года трек был признан экстремистским по решению Замоскворецкого районного суда.

Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Oxxxymiron (Мирон Федоров)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Иск с требованием признать песню экстремистской и запретить ее распространение на территории России подала прокуратура Москвы. В ходе судебного заседания обвинение утверждало, что в треке есть «признаки публичного оправдания терроризма — расстрелов в школах и друг публичных заведениях».

Песня «Последний звонок» вышла в 2009 году в составе первого альбома Мирона Федорова. В ней музыкант от первого лица рассказывает историю ученика 11-го класса, который приходит с оружием на выпускной и расстреливает одноклассников. Впервые трек предлагали запретить еще в 2018 году после массового убийства в Керченском политехническом колледже.

11 января Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал господина Федоров на 70 тыс. руб. за призыв к сепаратизму, который, по версии прокуратуры, содержится в клипе артиста на песню «Ойда». На судебном заседании рэпер не присутствовал. В последний раз он возвращался в Россию для съемок видеоклипа к песне «Ойда».

Подробнее — в материале «Ъ» «Oxxxymiron заплатит за свое выступление».

Милена Костерева

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