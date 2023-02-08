Золотые врата в историю

В Западном крыле Новой Третьяковки открылась выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли». Сотни экспонатов из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, включая чудотворные иконы, фрагменты белокаменной резьбы, «златые врата» суздальского Рождественского собора, целый клад женских украшений, привезли в Москву в преддверии тысячелетия первого летописного упоминания о Суздале, которое будет отмечаться в следующем году. Рассказывает Игорь Гребельников.

Выставка в Москве владимиро-суздальских древностей и без всякой круглой даты была бы обречена на успех: по числу выдающихся памятников архитектуры и искусства средневековой Руси это самый богатый регион и одно из самых раскрученных туристических направлений. Вспоминается выставка «Святая Русь», которая была собрана по более чем двадцати российским музеям и показана сначала в Лувре (“Ъ” писал о ней 9 марта 2010 года), а затем в новой версии — в Третьяковке. Так или иначе, в зависимости от аудитории, к которой обращалась та выставка, она увлекала повествованием — о культурной и политической вовлеченности средневековой Руси в европейские дела, о том, как развивались здесь искусства, о влиянии на них других культур, и прежде всего христианства, восточного и западного. Как и тогда, экспозицию открывают «златые врата» начала XIII века из Рождественского собора в Суздале. На них в технике огневого золочения изображены 28 сцен новозаветного и богородичного циклов, включая первое изображение Покрова Богородицы. Согласно распространенной версии, церковь стала праздновать Покров с середины XII века как раз во Владимиро-Суздальском княжестве по инициативе князя Андрея Боголюбского. Ничего подобного суздальским «златым вратам» у нас больше нет, да и для своего времени их конструкция была диковинкой, скорее в духе западноевропейской традиции, чем куда более распространенной в домонгольской Руси византийской.

От темы культурного обмена с Европой, влияний романской архитектуры, сформировавших неповторимый стиль владимиро-суздальского белокаменного зодчества, выставка отходит быстро: «златые врата» помещены перед условной выпуклой апсидой на манер Царских врат, рядом на полу гигантский фонарь, уже начала XVII века. Он из того же Рождественского собора и поражает не столько изысканностью исполнения, сколько забавностью форм — как и сам собор, фонарь увенчан пятью куполами.

Во время крестных ходов двухметровый фонарь несли восемь человек, но, увы, это сказочное зрелище здесь приходится домысливать в окружении темно-серых фальшстен. Экспозиция оформлена в слишком строгих, если не сказать мрачных тонах, а масштаб стен и переходов между залами кажется несоразмерным экспонатам: будто блуждаешь по лабиринту, где разделы выставки названы без особых затей — «Врата», «Иконы», «Книги», «Клады», «Белый камень», «Дерево». Это тем более досадно, коль речь идет не о самом мрачном периоде русской истории — о памятниках, переживших даже татаро-монгольское иго.

Владимиро-Суздальское княжество стало наиболее могущественным на Руси, по сути, основой для дальнейшего объединения русских земель, явив, правда, в лице Андрея Боголюбского новый тип правителя-самодержца, на века пришедшийся по вкусу российской власти. Фигуре этого князя выставка могла бы уделить большее внимание, хотя тень его, безусловно, витает в самых зрелищных разделах экспозиции, посвященных иконе и белокаменному зодчеству. В «биографии» Андрея Боголюбского, канонизированного церковью уже во времена Петра I, дела земные и «небесные» увязаны настолько ловко, что диву даешься. В 1155 году он ослушался своего отца Юрия Долгорукого, занявшего Киев, отказался править у него под боком в Вышгороде и, прихватив там в женском монастыре уже тогда особо чтимую, чудотворную икону Богородицы, направился с ней в Ростов. По дороге случилось происшествие: лошади остановились у берега Клязьмы и ни в какую не двигались дальше, в ответ на мольбы князя явилась Богородица и повелела везти икону со своим изображением во Владимир, что он и сделал. Теперь это одна из самых почитаемых святынь православной церкви — Владимирская икона Божией Матери. На выставке есть ее список предполагаемого авторства Андрея Рублева конца XIV — начала XV века. На месте, где Богородица явилась князю, он вскоре отстроил свою резиденцию Боголюбово, на ее месте впоследствии возник монастырь, а чуть поодаль от дворца — церковь Покрова на Нерли, шедевр белокаменной архитектуры. Так он утвердил новую религиозную идеологию — культ Богородицы.

Белокаменному зодчеству Владимиро-Суздальского княжества посвящен самый большой и единственный светлый зал: там можно в подробностях рассмотреть резные детали фасадов соборов Владимира, Суздаля, Боголюбово — как оригинальные фрагменты, относящиеся ко времени их построек, так и слепки. Еще один шанс вместе с резными улыбающимися львами, барсами, человекодраконами, грифонами, женскими масками проникнуться той эпохой и бесстрашием того княжества, охочего до всего нового, умевшего украшать свои города и перекраивать границы.