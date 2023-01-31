Министр природы предлагает лишить ярославских охотников угодий за перестрел

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов поднял вопрос об изъятии охотничьего хозяйства, в котором произошла незаконная охота на лосей 23 декабря 2022 года. Такое предложение содержится в письме министра ярославскому губернатору Михаилу Евраеву. Об этом рассказал на заседании комитета по аграрной политике облдумы начальник отдела охраны и использования животного мира регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по факту организации незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по нему проходит председатель тутаевского отделения Ярославского областного общества охотников и рыболовов Василий Баранов. Именно тутаевское отделение пользуется угодьями Тутаевского охотхозяйства. При этом право пользования передано ему областным обществом, у которого есть договор с региональным департаментом охраны окружающей среды и природопользования. По словам господина Сафонова, к деятельности тутаевского отделения охотничьего общества у департамента немало претензий.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий в ноябре-декабре прошлого года выявлялись факты несвоевременного закрытия разрешения на добычу егерями, которые были ответственны за проведение коллективных охот»,— рассказал чиновник.

По словам Владимира Сафонова, решение о расторжении договора будет приниматься по итогам всех проверок и следственных действий. Сейчас природоохранная прокуратура и департамент также проверяют работу Ярославского областного общества охотников и рыболовов, а у его председателя Анатолия Дурандина, по данным телеканала «Первый Ярославский», прошел обыск в рамках дела Василия Баранова.

Депутаты облдумы также решили вмешаться в ситуацию. Комитет по аграрной политике принял решение рекомендовать областному обществу охотников и рыболовов взять под прямое управление тутаевское отделение и управление Тутаевским и Чебаковским охотничьими хозяйствами.

Как сообщал депутат Госдумы России Александр Хинштейн, в ходе незаконной охоты в Тутаевском районе Ярославской области были убиты 12 беременных лосих, 5 лосей и 3 лосенка. При этом охотники имели разрешения на отстрел лишь 12 животных.

Антон Голицын