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В Белой Калитве экс-начальника отдела полиции заподозрили в мошенничестве

Бывшему начальнику отдела МВД России по Белокалитвинскому району Ростовской области предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В ведомстве не уточняют имя полицейского, по данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, речь идет о Вячеславе Зембе.

По версии следствия, в 2021 и 2022 году обвиняемый обманом забрал у подчиненных премии более 261 тыс. руб. Вскоре после задержания он был уволен из органов МВД. Сейчас полицейский находится под домашним арестом.

Кристина Федичкина

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