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В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний ярославец Юрий Черенков

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погиб 21-летний уроженец Ярославской области, рядовой гранатометного отделения Юрий Черенков. У молодого человека осталась мать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Юрий Черенков посмертно представлен к награждению орденом Мужества»,— говорится в сообщении правительства. В пресс-службе сообщили, что мужчина был мобилизован.

Церемония прощания с Юрием Черенковым пройдет 7 февраля в 10:30 в церкви Новомучеников и Исповедников Российских в поселке Бурмакино Некрасовского района. Семья погибшего получит материальную помощь.

Алла Чижова

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