Спрос на запчасти для сельхозтехники в Воронежской области в 2022 году увеличился в 14 раз — аналитики

В течение 2022 года в Воронежской области в 14 раз увеличился спрос на запчасти для сельскохозяйственной техники, говорится в совместном исследовании аграрного маркетплейса «Поле.РФ» и «Авито», с которым ознакомился «Ъ-Черноземье». Спрос сравнивался с показателями 2021 года.

«Наблюдается устойчивый тренд на продление срока эксплуатации техники. Владельцы относятся к ней более бережно, поэтому растет запрос на запчасти и обслуживание. В целом в России спрос на детали увеличился в 6,3 раза, а предложение выросло в 12 раз», отметили авторы исследования.

Воронеж, по их оценке, находится на третьем месте в числе пяти городов с наибольшим ростом спроса на запчасти для сельскохозяйственной техники. Выше спрос в Саратове (рост в 27 раз) и Уфе (15 раз), несколько ниже — в Краснодаре (7,5 раз) и Казани (7,3 раза).

Ранее в департаменте аграрной политики правительства Воронежской области отмечали, что в регионе «по прежнему сохраняется высокая зависимость от импортного оборудования в отрасли пищевой промышленности» — по многим позициям нет альтернативных отечественных аналогов, «которые не уступали бы по качеству зарубежному». Также не удается «полностью отказаться от иностранной техники» и в сельском хозяйстве.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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