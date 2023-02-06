Почти весь подсолнечник и свеклу в Воронежской области в 2022 году вырастили из импортных семян

Доля импортных семян в посевах ряда «стратегически важных» сельскохозяйственных культур в Воронежской области в 2022 году оставалась крайне высокой, однако удалось «ненамного увеличить» использование отечественной селекции, сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте аграрной политики правительства региона.

Наиболее высока доля импорта при посевах сахарной свеклы. Отечественных семян этой культуры в регионе за прошлый год использовалось лишь 0,6% от общего количества, однако годом ранее их доля была еще меньше — 0,3%. Подсолнечника из российских семян в Воронежской области выращивают лишь 8,7% (6,2% в 2021 году). При посевах кукурузы на зерно используется 19,4% семян отечественной селекции (19% в 2021-м). При посадках кукурузы на силос и зеленый корм доля уже намного выше — 70,2% (67% годом ранее).

В департаменте также отметили, что «по прежнему сохраняется высокая зависимость от импортного оборудования в отрасли пищевой промышленности» — по многим позициям нет альтернативных отечественных аналогов, «которые не уступали бы по качеству зарубежному». Также не удается «полностью отказаться от иностранной техники» и в сельском хозяйстве.

«Некоторые образцы техники, например, для уборки сахарной свеклы, на территории страны не производятся. Использование параллельного импорта частично помогает проводить закупки такой техники. За прошлый год в Германии приобретено три новых свеклоуборочных комбайна Grimme, один свеклоуборочный комбайн и два самоходных свеклопогрузчика Holmer»,— рассказали в департаменте

Сергей Калашников

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