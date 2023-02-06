В Челябинске на производстве бывшей фабрики «Краснодеревщик» погиб рабочий

На территории бывшей фабрики столярных изделий «Краснодеревщик» в Челябинске погиб рабочий. Его затянуло в аппарат для измельчения древесины, сообщается на странице управления безопасности жизнедеятельности населения города в «ВКонтакте». Выясняются все обстоятельства произошедшего .

Звонок с сообщением о несчастном случае на производстве по улице Механической поступил диспетчерам сегодня. На место прибыли сотрудники полиции и спасатели. Работники фабрики сообщили им, что 40-летний рабочий пытался выяснить причину неполадок в работе аппарата по измельчению древесины, однако его затянуло внутрь него. Спасатели разобрали часть установки и извлекли тело погибшего.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года на торгах за 171,5 млн руб. продали основное производство обанкротившейся челябинской фабрики «Краснодеревщик». В состав лота вошли земельный участок площадью 10 тыс. кв. м, здание цеха по производству дверей 6,8 тыс. кв. м, а также производственные линии, оборудование и техника, всего 179 наименований. Покупателем выступило ООО «Челябинский завод специнструмента»