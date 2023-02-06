Правительство одобрило «Газпром нефти» налоговый вычет на 79,2 млрд рублей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности разрешила предоставить ПАО «Газпром нефть» налоговый вычет по НДПИ с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на общую сумму 79,2 млрд руб. (1,1 млрд руб. ежемесячно). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В соответствии с законопроектом срок возврата налогового вычета устанавливается на период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.

«Законопроект направлен на предоставление ПАО "Газпром нефть" налогового кредита для финансирования проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на полуострове Ямал — залежи Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений»,— уточнил собеседник агентства.

Из материалов законопроекта следует, что претендовать на налоговый вычет по НДПИ может налогоплательщик, участвующий в реализации проектов, расположенных полностью или частично западнее 68 градусов восточной долготы в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом начальные извлекаемые запасы газа на каждом из проектов должны быть не менее 1500 млрд кубометров по состоянию на 1 января 2020 года.

Вернуть предоставленный налоговый вычет, отмечается в документе, «Газпром нефть» должна будет в размере, равной сумме величины полученного налогового вычета, проиндексированного на 9%. Сроки возврата устанавливаются на период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.

Как уточнил собеседник «Интерфакса», налоговый вычет не будет устанавливаться при цене на нефть ниже или равной цене отсечения. Авторы законопроекта предлагают установить ее на уровне $45,04 за баррель в 2023 году с последующей ежегодной индексацией на 2% с 2024 года. Кроме того, вычет не будет предоставляться, если цена на нефть в налоговом периоде окажется выше цены отсечения плюс $27,55.

По информации агентства, документ был подготовлен Минфином по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Законопроект согласован с Минэнерго, Минэкономразвития и Минприроды России.

Подробнее о нефтегазовых доходах федерального бюджета — в материале «Ъ» «Хорошего НДПИ понемногу».

Милена Костерева