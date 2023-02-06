Авария на Чутырском месторождении нефти в Удмуртии не угрожает загрязнением реке Нязь

В Удмуртии продолжаются работы по ликвидации аварии, возникшей на Чутырском месторождении нефти в Игринском районе. Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов республики, ситуация находится под контролем.

Напомним, при проведении регламентных работ на скважине выдавило обсадную трубу, в результате чего произошел выход на поверхность смеси из нефти, природного газа и воды. Пострадавших нет. Угроза попадания нефтесодержащей жидкости в водоемы также отсутствует, поскольку ближайший водоем, река Нязь, расположен в 1 км от места происшествия.

На место аварии направлены оперативные группы Игринского местного пожарно-спасательного гарнизона, а также силы и средства военизированного отряда. Работу надзорных органов координирует Удмуртский природоохранный прокурор.