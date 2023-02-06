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Разлив нефти произошел на Чутырском месторождении в Удмуртии

Сегодня, 6 февраля, на Чутырском месторождении в Игринском районе Удмуртии произошел разлив нефти из-за роста давления при производстве монтажных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратура республики, примерная площадь разлива составила 40 кв. м в пределах обваловки скважины.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание нефтесодержащей жидкости не допущено. При этом угрозы попадания нефтепродукта в водные объекты отсутствует.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. Проведение проверки находится на контроле природоохранного прокурора.

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