Разлив нефти произошел на Чутырском месторождении в Удмуртии

Сегодня, 6 февраля, на Чутырском месторождении в Игринском районе Удмуртии произошел разлив нефти из-за роста давления при производстве монтажных работ. Как сообщает пресс-служба прокуратура республики, примерная площадь разлива составила 40 кв. м в пределах обваловки скважины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание нефтесодержащей жидкости не допущено. При этом угрозы попадания нефтепродукта в водные объекты отсутствует.

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. Проведение проверки находится на контроле природоохранного прокурора.