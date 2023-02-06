В Белореченске начались общественные обсуждения по увеличению на 4 га полигона ТБО

С 6 февраля по 9 марта включительно в Белореченске пройдут общественные обсуждения проекта увеличения на 4 га полигона твердых бытовых отходов. Слушания назначены на 27 февраля, сообщается на сайте Росприроднадзора.

Замечания будут приниматься в письменном виде в будни с 8 до 17 часов в абонентском отделе (Белореченск, ул. Красная, 35) и в управлении промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации Белореченского района (ул. Ленина 66).

В ходя прямой линии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что 4 га - это максимальная площадь, на которую может быть увеличен полигон. По его словам, «ни сотки дополнительно к расширению этого полигона выделяться не будет».

В конце января суд приостановил работу Белореченского мусорного полигона на 30 дней. Причиной стали многочисленные нарушения организацией «Крайжилкомресурс». Как отмечала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, эксплуатация полигона проводилась, когда он исчерпал свои мощности.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram