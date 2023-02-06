Генпрокуратура потребовала признать террористическим созданный ВСУ «Легион "Свобода России"»

Генпрокурор Игорь Краснов направил в Верховный суд административное исковое заявление о признании украинского военизированного объединения «Легион "Свобода России"» террористической организацией. Господин Краснов требует, чтобы деятельность объединения запретили на территории России.

«Легион создан на Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства»,— утверждается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

«Легион "Свобода России"» считается воинским подразделением Вооруженных сил Украины. Он был создан в марте 2022 года. Туда принимают добровольцев, а также российских военнопленных, перешедших на сторону Украины.

В сентябре 2022 года у модераторов Telegram-канала «Легион "Свобода России"» прошли обыски в Москве. В декабре житель Свердловской области Владлен Меньшиков, обвиняемый в попытке диверсии на железной дороге, стал фигурантом уголовного дела о сотрудничестве с «Легионом».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».