Челябинское УФАС признало незаконной рекламу «Альфа-банка» на экране банкомата

Управление ФАС России по Челябинской области признало незаконной рекламу «Альфа-банка» на экране банкомата и предписало прекратить ее распространение. Об этом сообщают в антимонопольном ведомстве региона.

Спорная реклама накопительного «Альфа-счета» размещалась на экране расположенного в челябинском ТРК «Родник» банкомата. Оформить депозит предлагалось по ставке в 20% годовых. При этом условия, из-за которых ставка могла измениться, в рекламе не указали. Также скрыли период действия процентной ставки в 20%. Согласно закону «О рекламе», не допускается сокрытие информации о рекламируемом товаре, если это может ввести потребителей в заблуждение.

За нарушение требований законодательства банк будет привлечен к административной ответственности.