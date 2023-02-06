Суд признал виновной гинеколога из Петергофа в смерти пациентки и освободил от наказания

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении акушера-гинеколога Николаевской больницы Аллы Ананько, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом в понедельник, 6 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно версии следствия, Алла Ананько в конце 2019 года оказывала медицинскую помощь 64-летней пациентке. По неосторожности она допустила дефект во время операции, который привел в дальнейшем к смерти женщины от интраоперационной травмы. У больной за новогодние праздники развился перитонит, который диагностировали слишком поздно, при этом Ананько отказалась дренировать брюшную полость вопреки общепринятой практике.

Акушер-гинеколог вину не признала, суд назначил наказание в виде года ограничения свободы, а также запрет на работу в здравоохранении на 12 месяцев. В связи с истечением срока давности доктора от назначенного наказания освободили. Семья потерпевшей получила три млн руб. морального вреда и почти 73 тыс. материального ущерба.

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