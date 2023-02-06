Семьи участников спецоперации в Удмуртии освободят от родительской платы в детских садах

В Удмуртии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации, предоставят меру поддержки в виде освобождения от родительской платы в детских садах. Об этом в Telegram рассказал глава региона Александр Бречалов. Он поручил главам городов и районов привести необходимые нормативные акты в соответствие с республиканскими, а также уточнить, скольким семьям нужна будет эта помощь, и сверить эти сведения с данными министерства социальной политики Удмуртии.

«Это будет очень важное и нужное дополнение к тем мерам, что у нас уже работают»,— подчеркнул господин Бречалов.

В настоящее время в регионе для участников специальной военной операции действуют меры поддержки в виде продления сроков уплаты имущественных налогов, кредитных каникул, содействия в оформлении выплат, организовано профобучение, а также оказывается адресная помощь.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Софья Лямина, Ижевск