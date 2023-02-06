Девелоперы выбирают ар-деко

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему архитектурный стиль набирает популярность у покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Современная классика, модерн, минимализм и даже конструктивизм — все эти совсем не новые стили в архитектуре и дизайне интерьеров по-прежнему остаются востребованными на рынке недвижимости. Но все чаще в описании московских новостроек, в том числе небоскребов, встречается упоминание стиля ар-деко. К нему обращаются преимущественно застройщики высокобюджетного жилья, отмечают эксперты компании Regions Development.

Немного истории: в начале прошлого века у нас доминировал авангард, затем на смену ему пришел неоклассицизм, более известный как сталинский ампир. Но черты «советского ар-деко» можно встретить до сих пор. Он проник, к примеру, на некоторые станции Московского метрополитена, а также отразился в знаменитых столичных высотках — их часто называют «семь сестер». Архитектуру ар-деко отличает наличие строгих геометрических форм, она характеризуется стремлением вверх. Но все же для стиля высота здания не является главной целью, и почти у всех таких объектов не плоское, а ступенчатое завершение. Другая отличительная особенность — стремление к визуальному эффекту за счет использования в отделке дорогих натуральных материалов.

По мнению экспертов, ар-деко пользуется активным спросом у клиентов, выбирающих премиальную недвижимость. Девелоперы же, в свою очередь, анализируя пожелания потенциальных покупателей, все чаще начинают обращаться именно к ар-деко, несмотря на все сложности возведения таких жилых комплексов. Пока таких проектов на московском рынке не очень много, и каждый из них — уникальный, штучный товар. Например, в данном стиле идет строительство 36-этажного апарт-комплекса неподалеку от Белорусского вокзала и башен на полуострове Нагатинская пойма, есть проекты в Басманном и Даниловском районах. Также в этом стиле выполнены интерьеры входных групп высотки в «Москва-Сити».