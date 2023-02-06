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Коммерсантъ FM
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Песков прокомментировал возможную встречу Путина с губернаторами, у которых истекают полномочия

Президент Владимир Путин продолжит встречаться с главами регионов, в том числе с теми, чьи полномочия истекают в 2023 году, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С кем конкретно намерен встретиться глава государства, господин Песков не уточнил. О подготовке встреч сообщал «Ъ».

Дмитрий Песков напомнил, что Кремль «задолго не анонсирует встречи с руководителями регионов». «Я могу лишь подтвердить, что действительно президент продолжит свою практику регулярных встреч с главами регионов. Наверняка среди них будут и те, у кого истекает срок полномочий»,— рассказал он «Ъ FM» во время пресс-колла.

На вопрос о том, будут ли на этих встречах обсуждать выдвижение глав регионов на новый срок, представитель Кремля конкретного ответа не дал. «Те, кто посчитает необходимым обсудить это с президентом, они будут поднимать этот вопрос»,— сказал он.

По данным «Ъ», в ближайшее время господин Путин проведет серию традиционных встреч с губернаторами, у которых в нынешнем году истекает срок полномочий. Среди тех, с кем, по данным «Ъ», такие беседы уже запланированы,— губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Воронежской области Александр Гусев, руководитель Приморья Олег Кожемяко.

Подробности — в материале «Ъ» «Встречное движение».

Лаура Кеффер

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