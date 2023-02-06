В Казани появится акватермальный комплекс за 18,5 млрд рублей

На территории Казани построят акватермальный комплекс стоимостью 18,5 млрд руб. Об этом сообщили в госкомитете Татарстана по туризму, передает «Бизнес Onlinе».

Комплекс станет частью туристического проекта с многофункциональным центром и отелем, при этом центральным элементом притяжения турпотока будут «Казанские термы».

Сам комплекс будет построен на участке между улиц Витера и Миля в Авиастроительном районе Казани на бывших землях КМПО. Общая площадь объекта составит свыше 23 га. Проект будет реализовывать

казанская компания «ТрейдСквер».

"Ъ-Казань"