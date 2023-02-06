«Яндекс» предупредил о рисках нехватки видеокарт Nvidia для развития ИИ и беспилотников

Проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта (ИИ) может затормозить нехватка графических процессоров (GPU) Nvidia. Эту тему обсуждали в январе на совещании с участием представителей Минцифры и правительства, сообщает «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, представитель «Яндекса» предупреждал о проблеме еще в декабре 2022 года. Компания использует чипы Nvidia A100 в суперкомпьютерах, для работы голосового помощника Алиса, облачной платформы Yandex.Cloud, потокового перевода иноязычных видео и других задач.

Один из собеседников «Ведомостей» рассказал, что весной 2022 года «Яндекс» должен был получить крупную партию устройств Nvidia, но поставка сорвалась на фоне военной операции на Украине. Ввоз этих устройств возможен только по параллельному импорту, но в тех объемах, которые нужны «Яндексу», ввезти чипы сложно.

Другой источник издания сказал, что механизмы, которые позволят «Яндексу» продолжить работу с ушедшими из России иностранными вендорами, «неоднократно обсуждались на различных уровнях». В Минцифры никак не прокомментировали информацию.

Nvidia работала в России с 2003 года. Она приостановила продажи в России в марте 2022 года. В июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. В ноябре Nvidia официально ушла из России.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Nvidia расставила точки над i».

Лаура Кеффер