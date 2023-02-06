В Новосибирске и Новокузнецке растет заболеваемость COVID-19 и ОРВИ

Рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ за прошедшую неделю отмечается в двух городах Сибири – Новосибирске и Новокузнецке.

По сообщению Роспотребнадзора Новосибирской области, число случаев заболевания ОРВИ за прошедшую неделю в сравнении с предыдущей выросло на 7,6%. Всего заболевших в регионе по последним данным 20,2 тыс. человек. «Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за неделю выявлено 413, что больше предшествующей недели на 2,7%. Коэффициент распространения больше единицы», - сообщил на оперативном совещании в облправительстве в понедельник руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

По данным Минздрава, за минувшие сутки зарегистрировано 53 случаев COVID-19, 18 пациентов госпитализированы. Всего в стационарах находятся 144 человека, отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новокузнецке также отмечается рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ среди населения, сообщил сегодня глава города Сергей Кузнецов. На станцию скорой медицинской помощи обращаются в среднем 486 человек в день (при среднем показателе 460).

«По статистике за последнюю неделю количество принятых в «красной» зоне составило: по взрослому населению - 1379 человек (на прошлой неделе - 1148); в детские поликлиники - 2074 обращения (1852 - на прошлой неделе)», - отметил он.

В конце декабря сразу несколько регионов Сибири сообщали о закрытии ряда школ на карантин и переводе части учеников на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Лолита Белова