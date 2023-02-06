Главы Воронежской и Орловской областей могут встретиться с Владимиром Путиным перед избирательными компаниями

В ближайшее время президент Владимир Путин проведет серию традиционных встреч с губернаторами, у которых в этом году истекает срок полномочий. В том числе «в ближайшие недели» состоится встреча президента с воронежским губернатором Александром Гусевым, сообщил источник «Ъ» в региональной власти.

По его словам, информация об этом есть в правительстве Воронежской области, но конкретная дата мероприятия до чиновников «пока не доведена».

Также, по данным источников «Ъ» в окружении орловского губернатора Андрея Клычкова (КПРФ), он тоже получит аудиенцию у главы государства, но несколько позже — «после послания Федеральному собранию».

Публичная встреча с главой государства, как правило, означает, что губернатор с оканчивающимися полномочиями первого срока получил добро на старт своей избирательной кампании. Александр Гусев в декабре 2022 года сообщил, что планирует выдвигаться на второй срок. Андрей Клычков сделал аналогичное заявление в ноябре.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ»

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