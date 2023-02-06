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Мэр Ярославля пообещал городу электробусы в этом году

В Ярославле в 2023 году появятся десять электробусов, сообщил мэр города Артем Молчанов в интервью порталу 76.ru. Новый транспорт будет поставлен за счет участия в федеральной программе.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В настоящий момент в Ярославле работают трамвай и троллейбус, электробусов нет. По словам мэра, электробусы поступят на баланс городского предприятия. Перевозками электрическим транспортом в Ярославле занимается АО «Яргорэлектротранс».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в конце 2022 года правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Соглашение с заключено на 20 лет, до 2025 года должны быть модернизированы трамвайные пути и инфраструктура, закуплены новые трамваи.

Антон Голицын

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