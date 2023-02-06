Челябинский Россельхознадзор направил материалы о загрязнении земли пометом в прокуратуру

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям направило материалы о загрязнении сельхозугодий куриным пометом в прокуратуру для принятия решения о возбуждении административных дел. Непереработанные побочные продукты животноводства обнаружены на участке площадью 162 га в Сосновском районе, которое находится в аренде у ООО «Заря», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Россельхознадзора провели выездное обследование по многочленным жалобам местных жителей на неприятный запах и грязь на автодорогах в январе. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», были обнаружены признаки нарушений по ст. 8.3 (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами) и 8.6 КоАП РФ (порча земли). В ООО «Равис-птицефабрика Сосновская», которое является основным владельцем ООО «Заря», прокомментировали, что разбрасывают по полям «сырье» для производства органического удобрения, на которое у предприятия имеются экологический сертификат. Также в компании сообщили, что получили положительное заключение государственной экологической экспертизы на агрохимикат «Органическое удобрение».

Надзорное ведомство установило, что на участок внесли 8,1 тыс. т куриного помета. «Отметим, что данное сырье как удобрение не внесено в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ как агрохимикат. Следовательно, предприятие неправомерно загрязняет пашню, которая как сельхозугодья подлежат особой охране»,– сообщает управление. Кроме того, арендатор участка не выполнил «Рекомендации по обработке, утилизации и обезвреживанию органических отходов сельхозпроизводства», которые гласят, что нельзя вносить помет при высоком риске образования стоков, то есть, когда поле залито паводковой водой, замерзло или покрыто снегом.