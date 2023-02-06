75% работников в Ижевске предпочитают компании с «мягкой» корпоративной культурой

В столице Удмуртии 75% опрошенных жителей предпочли бы работать в компании с «мягкой» корпоративной культурой, где важны взаимопомощь и исключительная честность по отношению к сотрудникам. Как сообщает пресс-служба SuperJob, свое мнение респонденты объясняют тем, что благоприятный психологический климат в команде положительно сказывается на общих результатах работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Однако «жесткий» тип корпоративной культуры, где ценят соперничество и достижение цели, поддерживают 8% горожан. При этом такой тип характерен для 19% компаний Ижевска.

Отмечается, что приверженцев «жесткого» типа корпоративной культуры среди мужчин больше, чем среди женщин — 10% и 6% соответственно. Работать в таких компании чаще готовы опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (10%).