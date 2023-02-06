В 2022 году в России зафиксировано почти 640 тыс. случаев вмешательства в свободу интернета. Речь идет о блокировках сайтов, запрете информации и запросах личных сведений о потенциальных нарушителях закона. Данные приводит проект «Сетевые свободы». Там отмечают, что показатели 2022-го — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений за рунетом. Также выявлено почти 800 случаев вероятного и реального привлечения к уголовной ответственности за высказывания в сети и репосты. Из-за угрозы преследования эмигрировали не менее тысячи журналистов, резюмируют авторы исследования. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, проанализировав эти цифры, не нашел повода для оптимизма.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
610 тыс. 654 страницы были заблокированы или удалены по требованию Роскомнадзора в прошлом году. Рунет обновил целый ряд рекордов по запретам, уголовным делам и прочим рестрикциям. Сегодня лишь YouTube и Telegram остаются неподцензурными островками, но и в их адрес все чаще звучат угрозы и заявления о необходимости наведения порядка. Впрочем, нынче даже ограничение доступа к YouTube уже не вызовет никаких протестов. Россияне — абсолютные чемпионы мира по скачиванию VPN- приложений, и в случае чего популярный видеохостинг станет еще одной причиной пользоваться системами обхода блокировок.
Самое парадоксальное, что, судя по статистике, опубликованной правозащитниками в докладе «Два рунета», главное наступление государства на национальный сегмент сети случилось вовсе не в 2022-м, а годом раньше. Именно тогда, по данным проекта «Сетевые свободы», был зафиксирован двукратный скачок количества предложений по госрегулированию и предписаний о блокировках.
В прошлом году тенденции лишь получили свое развитие. Законы пополнились статьями о дискредитации действий властей и армии, соответственно, увеличилось и число уголовных дел против пользователей. Кардинальное изменение произошло разве что в росте кибератак и, как следствие, утечек персональных данных.
Проблемы с кибербезопасностью легко объяснимы. В условиях современных военных действий взломы баз и серверов являются такими же будничными событиями, как артобстрелы на поле боя. Как и реакция наших законодателей. Некоторые депутаты уже заговорили о том, что пора бы начинать кого-нибудь и как-нибудь за это наказывать. Даже новый термин прозвучал — «цифровая халатность». Но вряд ли кто-то удивится еще одной статье в уголовном или административном кодексах.
Когда-то провозглашалось, что интернет нужен для свободного доступа к информации и выражению своей позиции. Сегодня и то и другое становится все более опасным, а иногда и подсудным.
Возникает резонный вопрос: а что делать законопослушному гражданину в этом уже не совсем информационном пространстве? Государство предлагает свой ответ. 2022-й стал годом интернет-торговли. Она выросла на 43% и превысила 5 трлн руб. Как считают аналитики, причинами резкого увеличения онлайн продаж стали уход с рынка оффлайновых магазинов и расцвет параллельного импорта, который в немалой степени реализуется на виртуальных маркетплейсах.
Покупать, продавать, постить фотографии, переписываться и иногда играть в игры — видимо, этот набор власть считает наиболее пристойными занятиями в сети. Тут самое время было бы высказаться по поводу метаморфозы, случившейся с рунетом. Но говорят, что в России началась неделя доброго слова против сквернословия и сленга. Поэтому, лучше промолчу.
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