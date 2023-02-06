В 2022 году в России зафиксировано почти 640 тыс. случаев вмешательства в свободу интернета. Речь идет о блокировках сайтов, запрете информации и запросах личных сведений о потенциальных нарушителях закона. Данные приводит проект «Сетевые свободы». Там отмечают, что показатели 2022-го — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений за рунетом. Также выявлено почти 800 случаев вероятного и реального привлечения к уголовной ответственности за высказывания в сети и репосты. Из-за угрозы преследования эмигрировали не менее тысячи журналистов, резюмируют авторы исследования. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, проанализировав эти цифры, не нашел повода для оптимизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

610 тыс. 654 страницы были заблокированы или удалены по требованию Роскомнадзора в прошлом году. Рунет обновил целый ряд рекордов по запретам, уголовным делам и прочим рестрикциям. Сегодня лишь YouTube и Telegram остаются неподцензурными островками, но и в их адрес все чаще звучат угрозы и заявления о необходимости наведения порядка. Впрочем, нынче даже ограничение доступа к YouTube уже не вызовет никаких протестов. Россияне — абсолютные чемпионы мира по скачиванию VPN- приложений, и в случае чего популярный видеохостинг станет еще одной причиной пользоваться системами обхода блокировок.

Самое парадоксальное, что, судя по статистике, опубликованной правозащитниками в докладе «Два рунета», главное наступление государства на национальный сегмент сети случилось вовсе не в 2022-м, а годом раньше. Именно тогда, по данным проекта «Сетевые свободы», был зафиксирован двукратный скачок количества предложений по госрегулированию и предписаний о блокировках.

В прошлом году тенденции лишь получили свое развитие. Законы пополнились статьями о дискредитации действий властей и армии, соответственно, увеличилось и число уголовных дел против пользователей. Кардинальное изменение произошло разве что в росте кибератак и, как следствие, утечек персональных данных.

Проблемы с кибербезопасностью легко объяснимы. В условиях современных военных действий взломы баз и серверов являются такими же будничными событиями, как артобстрелы на поле боя. Как и реакция наших законодателей. Некоторые депутаты уже заговорили о том, что пора бы начинать кого-нибудь и как-нибудь за это наказывать. Даже новый термин прозвучал — «цифровая халатность». Но вряд ли кто-то удивится еще одной статье в уголовном или административном кодексах.

Когда-то провозглашалось, что интернет нужен для свободного доступа к информации и выражению своей позиции. Сегодня и то и другое становится все более опасным, а иногда и подсудным.

Возникает резонный вопрос: а что делать законопослушному гражданину в этом уже не совсем информационном пространстве? Государство предлагает свой ответ. 2022-й стал годом интернет-торговли. Она выросла на 43% и превысила 5 трлн руб. Как считают аналитики, причинами резкого увеличения онлайн продаж стали уход с рынка оффлайновых магазинов и расцвет параллельного импорта, который в немалой степени реализуется на виртуальных маркетплейсах.

Покупать, продавать, постить фотографии, переписываться и иногда играть в игры — видимо, этот набор власть считает наиболее пристойными занятиями в сети. Тут самое время было бы высказаться по поводу метаморфозы, случившейся с рунетом. Но говорят, что в России началась неделя доброго слова против сквернословия и сленга. Поэтому, лучше промолчу.

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