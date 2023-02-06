Сайт главы Татарстана переименовали

Официальный сайт главы Татарстана Рустама Минниханова переименовали. Теперь он называется сайтом раиса Республики Татарстан.

Кроме того, изменениям подверглось и доменное имя сайта. Теперь оно называется rais.tatarstan.ru.

Напомним, до 6 февраля первое лицо в республике называлось президентом Татарстана. По требованию федеральных властей в регионе был принят закон о поправках к конституции Татарстана, которые включают в себя переименование высшего должностного лица республики в раиса. Закон был подписан господином Миннихановым 26 января и вступил в силу с сегодняшнего дня, 6 февраля.

"Ъ-Казань"