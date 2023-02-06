Суд оставил в СИЗО тюменца, обвиняемого в изнасиловании школьницы в тату-салоне

Центральный районный суд Тюмени продлил по 6 марта арест 32-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ) в тату-салоне. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, под данным следствия, инцидент произошел 4 декабря 2022 года. 16-летняя школьница пришла в тату-салон, чтобы сделать татуировку. Обвиняемый в момент совершения преступления был пьян.

Вину мужчину не признает. Однако следствие считает, что причастность к преступлению подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами.

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