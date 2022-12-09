В Тюмени арестовали сотрудника тату-салона по делу об изнасиловании школьницы

Центральный районный суд Тюмени арестовал до 6 февраля 32-летнего сотрудника тату-салона, обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Под данным следствия, инцидент произошел 4 декабря, когда школьница пришла в тату-салон, чтобы сделать татуировку. Обвиняемый в тот момент был пьяным. Вину он признает. «Его причастность к совершению преступления подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, и иными доказательствами», — отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина был судим за кражу.

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