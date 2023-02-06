Работу Керченской переправы приостановили из-за сильного ветра

Ночью паромное сообщение на Керченской переправе было приостановлено из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Крыму и Краснодарском крае до 7 февраля было объявлено штормовое предупреждение. В регионах прогнозировался ветер с порывами до 20–25 м/с.

Татьяна Ручкина

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