На Черном море объявили штормовое предупреждение по сильному ветру и волнению моря

На Черном море, а также в западной половине Азовского моря до конца дня 6 февраля ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами 20–25 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение по сильному ветру объявлено в подрайонах 19552 — мыса Меганом, м. Такиль — м. Железный Рог — Анапа и 19551 — Керченский пролив. Высота волн может достигать 2-3 м.

Специалисты рекомендуют переждать сильный ветер дома, плотно закрыть окна и двери, а также вентиляционные отверстия. Кроме того, стоит подготовить запас воды и пищи, медикаментов.

«Если во время сильного ветра вы оказались на улице, нужно находиться как можно дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев, рекламных щитов и баннеров»,— предупреждают спасатели.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram