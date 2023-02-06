МИД Палестины осудил разный подход Запада к российско-украинскому и израильско-палестинскому конфликтам

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики осудил страны Запада за двойные стандарты. По его мнению, они выбрали неодинаковый подход к присоединению Россией Крыма и к «оккупации палестинских территорий» Израилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Европейцы и американцы ввели санкции против России за события, которые произошли в Крыму, в то время как они воздерживались от каких-либо действий против Израиля, который оккупировал палестинские территории в течение последних 55 лет. Это действительно является отражением двойных стандартов, которые мы не приемлем, и я знаю, что Россия тоже не принимает их»,— сказал господин аль-Малики «РИА Новости».

В январе Россия и США занимались палестино-израильским урегулированием. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен лично посетил Израиль и Палестину. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в России обсудил вопрос с египетским коллегой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергей Лавров сыграл дома, а Энтони Блинкен — на выезде».

Леонид Уварчев