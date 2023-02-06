Эрдоган: некоторых беспокоит сделка Турции и РФ по отправке российского зерна в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «некоторых беспокоит» его договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным по российскому зерну. Они ранее договорились, что продукцию будут отправлять в Турцию, перерабатывать в муку и перенаправлять в бедные страны Африки.

«Мы получаем зерно через Черное море и распределяем его по всему миру. Президент Путин сказал: "Давайте мы бесплатно предоставим это зерно, а вы превратите его в муку и отправите в бедные африканские страны". Мы договорились и сейчас этим занимаемся. Конечно, некоторых это беспокоит. Но несмотря ни на что, мы будем поступать правильно»,— сказал господин Эрдоган на встрече с молодежью в провинции Айдын (цитата по «Анадолу»).

Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о планах Турции производить муку из российского зерна для отправки в страны Африки в конце декабря. По словам президента, ему и президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров удалось согласовать этот вопрос. В январе турецкий президент пообещал способствовать передаче российского и украинского зерна в бедные страны.

Леонид Уварчев