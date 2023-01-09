Эрдоган пообещал способствовать передаче российского и украинского зерна в бедные страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет прилагать усилия для поставок сельскохозяйственной продукции по зерновому коридору в рамках Черноморской инициативы в бедные страны. Он напомнил, что его страна также готова перерабатывать в муку российское зерно, которое РФ готова бесплатно отправить в Африку.

«Путин сказал мне: "Мы предоставим вам зерно бесплатно, а вы поставите его в бедные африканские страны". Мы ответили: "Хорошо. Мы примем зерно бесплатно от вас, будем перемалывать его в муку на предприятиях Турции и отправлять в бедные страны Африки". Мы договорились»,— сказал господин Эрдоган на мероприятии в провинции Анталья (цитата по «Анадолу»).

Президент Турции также рассказал, что 44–46% сельскохозяйственной продукции вывозится из украинских портов в европейские страны, а не в нуждающиеся государства. Он заверил, что Турция будет способствовать отправке продукции «через зерновой коридор в африканские страны».

Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о планах Турции производить муку из российского зерна для отправки в страны Африки в конце декабря. По словам президента, ему и президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров удалось согласовать переработку российского зерна на территории Турции.

Леонид Уварчев