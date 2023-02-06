Глава СДПГ заявил о тихом поведении партнеров Германии по танкам после одобрения реэкспорта

Генсек Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт раскритиковал партнеров за позицию по танкам Leopard. Они требовали от ФРГ одобрить реэкспорт техники немецкого производства, но «вокруг стало очень тихо», как только Берлин пошел на этот шаг. СДПГ — партия канцлера Олафа Шольца, она входит в правящую коалицию.

«В последние недели иногда создавалось впечатление, что все хотят отправить (танки.— "Ъ"), но не ФРГ. Теперь мы видим, что Германия взяла на себя конкретные обязательства и что танковая рота действительно будет поставлена. И вдруг вокруг нас стало очень тихо»,— сказал господин Кюнерт ZDF.

По его словам, господин Шольц и министр обороны Борис Писториус почти каждый день проводят переговоры по танкам, особенно с партнерами по Евросоюзу. Отмечается, что сейчас все «собирается по отдельным частям, что необходимо для танковых дивизий, батальонов, которые были обещаны, чтобы их действительно возможно было отправить на Украину». Это происходит в условиях ограниченного количества оборудования и боеприпасов. По словам господина Кюнерта, «запасы скудны».

Германия одобрила поставки Leopard Украине и разрешила их реэкспорт из других стран под давлением партнеров. Так, незадолго до того, как решение было принято Польша заявила о желании создать коалицию для помощи Украине, если Германия запретит поставки Leopard 2. В конце января Берлин одобрил поставку 14 Leopard 2. По данным СМИ, власти также разрешили отправить Киеву устаревшие Leopard 1.

О позиции Германии по поставках оружия Украине — в материале «Ъ» «Олаф Шольц дал объяснения».

Леонид Уварчев