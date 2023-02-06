Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Англии
22-й тур. «Эвертон»—«Арсенал» 1:0 (Тарковски, 60). «Брайтон»—«Борнмут» 1:0 (Митома, 87). «Манчестер Юнайтед»—«Кристал Пэлас» 2:1 (Фернандеш, 7 (пен.); Рашфорд, 62 — Шлупп, 76). «Вулверхэмптон»—«Ливерпуль» 3:0 (Матип, 5 (автогол); Доусон, 12; Невеш, 71). «Ньюкасл»—«Вест-Хэм» 1:1 (Уилсон, 3 —Пакета, 32). «Тоттенхем»—«Манчестер Сити» 1:0 (Кейн, 15). Положение команд. 1. «Арсенал» — 50 очков (после 20 матчей). 2. «Манчестер Сити» — 45 (21). 3. «Манчестер Юнайтед» — 42 (21). 4. «Ньюкасл» — 40 (21). 5. «Тоттенхем» — 39 (22). 6. «Брайтон» — 34 (20).
Чемпионат Испании
20-й тур. «Эльче»—«Вильярреал» 3:1 (Милья, 3, 45+3 (пен.), 52 (пен.) — Морено, 22). «Атлетико»—«Хетафе» 1:1 (Корреа, 60 — Унал, 83 (пен.)). «Бетис»—«Сельта» 3:4 (Хуанми, 9; Каналес, 23; Фекир, 84 (пен.) — Ларсен, 6; Вейга, 42. 56; Айду, 69). «Мальорка»—«Реал» 1:0 (Начо, 13 (автогол)). Положение команд. 1. «Барселона» — 50 очков (после 19 матчей). 2. «Реал» — 45. 3. «Реал Сосьедад» — 39 (19). 4. «Атлетико» — 35. 5. «Бетис» — 31. 6. «Вильярреал» — 31.
Матчи «Реал Сосьедад»—«Вальядолид», «Барселона»—«Севилья» завершились после подписания номера в печать.
Чемпионат Франции
22-й тур. ПСЖ—«Тулуза» 2:1 (Хакими, 38; Месси, 58 — ван ден Бомен, 20). «Ренн»—«Лилль» 1:3 (Гуири, 1 — Жегрова, 59; Кабелла, 85; Гомеш, 90+3). «Клермон»—«Монако» 0:2 (Марипан, 3; Эмболо, 13). «Брест»—«Ланс» 1:1 (Ле Дуарон, 54 — Гради, 83). Положение команд. 1. ПСЖ — 54 очка. 2. «Марсель»— 46 (после 21 матча). 3. «Ланс» — 46. 4. «Монако» — 44. 5. «Ренн» — 40. 6. «Лилль» — 38.
Матч «Марсель»—«Ницца» завершился после подписания номера в печать.
Чемпионат Италии
21-й тур. «Рома»—«Эмполи» 2:0 (Ибаньес, 2; Абрахам, 6). «Сассуоло»—«Аталанта» 1:0 (Лорьянте, 55). «Специя»—«Наполи» 0:3 (Кварацхелия, 47 (пен.); Осимхен, 68, 73). Положение команд. 1. «Наполи» — 56 очков. 2. «Интер» — 40 (после 20 матчей). 3. «Рома» — 40. 4. «Лацио» — 38 (20). 5. «Аталанта» — 38. 6. «Милан» — 38 (21).
Матч «Интер»—«Милан» завершился после подписания номера в печать.
Чемпионат Германии
19-й тур. «Боруссия» (Дортмунд)—«Фрайбург» 5:1 (Шлоттербек, 26; Адейеми, 48; Аллер, 51; Брандт, 69; Рейна, 82 — Хёлер, 45). «Унион»—«Майнц» 2:1 (Бехренс, 32; Сибачо, 84 — Ингвартсен, 78 (пен.)). «Кёльн»—«Лейпциг» 0:0. «Вольфсбург»—«Бавария» 2:4 (Каминьский, 44; Сванберг, 81 — Коман, 9, 14; Мюллер, 19; Мусиала, 73). Положение команд. 1. «Бавария» — 40 очков. 2. «Унион» — 39. 3. «Боруссия» — 37. 4. «Лейпциг» — 36. 5. «Айнтрахт» — 35. 6. «Фрайбург» — 34.