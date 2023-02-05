Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Горналь

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 5 февраля, ВСУ обстреляли село Горналь Суджанского района.

Пострадавших в результате обстрела нет. По данным главы региона, перебита линия электропередачи к водопроводной башне, а также поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла.

Два дня назад Суджанский район тоже попал под обстрел. Снаряды упали в селе Николаево-Дарьино, где было зафиксировано пять прилетов по складам зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, люди не пострадали.

В Курской области из-за обстрелов повышен уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная засечная черта, а власти почти ежедневно сообщают об обстрелах. Курскую область также усиливают войсками.

Сергей Толмачев, Воронеж