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Коммерсантъ FM
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Курский губернатор сообщил об обстреле зернохранилища в Суджанском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле со стороны Украины приграничного населенного пункта в Суджанском районе. Под обстрел на этот раз попало село Николаево-Дарьино, где зафиксировано пять прилетов по складам зернохранилища одного из сельхозпредприятий. Здания получили значительные повреждения, люди не пострадали.

По словам господина Старовойта, в результате обстрела нарушено электроснабжение в селах Николаево-Дарьино и Свердликово. Ремонт линии электропередачи в Свердликово завершен, в Николаево-Дарьино еще работают ремонтные бригады.

В Курской области с апреля прошлого года действует повышенный уровень террористической опасности. На границе с Украиной в регионе возводится оборонительная «засечная черта». Курскую область также усиливают войсками.

Сергей Толмачев, Воронеж

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